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فرنسا وألمانيا بموقف محرج.. موسكو تعلق على ضحكة المحرقة

منذ 4 ساعات
فرنسا وألمانيا بموقف محرج.. موسكو تعلق على ضحكة المحرقة

وطنا اليوم:أثارت زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون ونظيرتها الألمانية إلكه بودنبندر الجدل عقب ظهورهما “ضاحكتين” بالقرب من النصب التذكاري لـ”الهولوكوست” في برلين.
وخلال زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا توجه رفقة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى نصب المحرقة التي راح ضحيتها ستة ملايين يهودي أوروبي على يد ألمانيا النازية وحلفائها خلال الحرب العالمية الثانية.
وبينما كان الأزواج يسيرون عبر الكتل الخرسانية التي تشكل النصب التذكاري، شوهدت بريجيت وبودنبندر تمسكان بأيدي بعضهما البعض وتضحكان.
وتعليقا على الموقف قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يبدو أن الضحك على كلمة “إبادة جماعية” قد أصبح تقليدا لدى عائلة المستشار الألماني أولاف شولتز.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: “هذا بالضبط ما فعله أولاف شولتز عندما سُئل عن إبادة سكان دونباس التي تعرضوا لها على يد نظام كييف”.
وأشعل الموقف موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثر أن ما حصل يعتبر “إخلالا بالآداب العامة”.


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