الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع تأثيرها على الأردن متوقعة ما بعد ظهر الثلاثاء.

وأهابت المديرية المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر نظراً لما سيشهده الأردن مملكة من حالة عدم استقرار جوي.

ودعت إلى التأني أثناء القيادة، في المناطق التي من المتوقع أن تشهد غباراً وتتساقط فيها زخات رعدية من الأمطار وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من الأردن.

كما دعت المديرية ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو والحساسية والأزمات الصدرية، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

يتأثر الأردن بحالة عدم استقرار جوي بعد ظهر الثلاثاء، مما يتوقع أن تصاحبه زخات مطرية في شرق المملكة، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية.

وفي التفاصيل، يتوقع أن يكون الطقس دافئًا في المرتفعات الجبلية العالية وحارًا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق الثلاثاء، فيما يتوقع أن يتأثر الأردن تدريجيًا بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي خلال ساعات الظهيرة، مما يؤدي إلى ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتساقط زخات من المطر لفترة قصيرة، خاصة في شرق المملكة، قد تصحبها الرعد أحيانًا.

وبحسب الأرصاد، تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار في الأجزاء الجنوبية والشرقية من الأردن.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من انخفاض مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في الأجزاء الجنوبية والشرقية.