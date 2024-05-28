ضبط فتى يقود مركبة على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:ضبطت إدارة الدوريات الخارجية فتى يبلغ من العمر 14 عاماً يقود مركبة على الطريق الصحراوي بالقرب من منطقة دبة حانوت.

وبحسب الدوريات الخارجية، كان الفتى من مواليد عام 2010 ويقود المركبة برفقة والده.

وأشارت إلى أنه تم ضبط المركبة وإيداع الحدث ووالده إلى المركز الأمني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تُحذر إدارة الأمن العام من مخاطر قيادة المركبات دون الحصول على رخصة قيادة أو بلوغ السن القانوني، مؤكدة أن ذلك يُشكل خطراً جسيمًا على حياة السائق نفسه وعلى حياة الآخرين على الطريق.