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“أكاديمية نهر الأردن تطلق مبادرة ‘صنع في الأردن’ احتفالاً بعيد الاستقلال واليوبيل الفضي لجلالة الملك”

منذ ساعة واحدة
“أكاديمية نهر الأردن تطلق مبادرة ‘صنع في الأردن’ احتفالاً بعيد الاستقلال واليوبيل الفضي لجلالة الملك”

وطنا اليوم_احتفالاً بعيد الاستقلال واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، نظمت أكاديمية نهر الأردن مبادرة “صنع في الأردن” اليوم الخميس في المدينة الرياضية.

 

و افتتح الفعالية معالي محمود الخرابشة، بحضور مدير عام الأكاديمية الدكتورة ناريمان أبو عقلين، والفنانة الدكتورة هالة المصري.

 

و شاركت في المبادرة مجموعة من الشركات المحلية التي عرضت منتجاتها الوطنية.

 

و تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بالمنتجات المحلية لدى الشباب الأردني، وتشجيع رواد الأعمال، وتمكين النساء العاملات في مؤسسات المجتمع المحلي.


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