“أكاديمية نهر الأردن تطلق مبادرة ‘صنع في الأردن’ احتفالاً بعيد الاستقلال واليوبيل الفضي لجلالة الملك”

وطنا اليوم_احتفالاً بعيد الاستقلال واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، نظمت أكاديمية نهر الأردن مبادرة “صنع في الأردن” اليوم الخميس في المدينة الرياضية.

و افتتح الفعالية معالي محمود الخرابشة، بحضور مدير عام الأكاديمية الدكتورة ناريمان أبو عقلين، والفنانة الدكتورة هالة المصري.

و شاركت في المبادرة مجموعة من الشركات المحلية التي عرضت منتجاتها الوطنية.

و تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بالمنتجات المحلية لدى الشباب الأردني، وتشجيع رواد الأعمال، وتمكين النساء العاملات في مؤسسات المجتمع المحلي.