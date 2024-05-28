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06:05
“أكاديمية نهر الأردن تطلق مبادرة ‘صنع في الأردن’ احتفالاً بعيد الاستقلال واليوبيل الفضي لجلالة الملك”
05:50
القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو يستعد لحل مجلس الحرب بعد الإنذار الذي وجهه الوزير بيني غانتس
04:08
بلاغ رسمي.. عطلة رسمية في التاسع من حزيران في الأردن
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وفد من الاعيان يشارك بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في الجزائر
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كريشان يهنئ نادي الحسين بفوزه ببطولة الدوري المحترفين لكرة القدم
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منتدون في إربد يناقشون رواية “الحورانيّة” لمجدي_دعيبس
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انطلاق فعاليات اسبوع الترويج للسياحة وتراث الزيتون الاردني
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العين عبدالحكيم الهندي يرعى حفل تخريج الفوج التاسع عشر من المدرسة الأردنية الفندقية
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القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو يستعد لحل مجلس الحرب بعد الإنذار الذي وجهه الوزير بيني غانتس
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
06:05
“أكاديمية نهر الأردن تطلق مبادرة ‘صنع في الأردن’ احتفالاً بعيد الاستقلال واليوبيل الفضي لجلالة الملك”
04:08
بلاغ رسمي.. عطلة رسمية في التاسع من حزيران في الأردن
03:06
وفد من الاعيان يشارك بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في الجزائر
02:04
كريشان يهنئ نادي الحسين بفوزه ببطولة الدوري المحترفين لكرة القدم
01:01
منتدون في إربد يناقشون رواية “الحورانيّة” لمجدي_دعيبس
00:01
انطلاق فعاليات اسبوع الترويج للسياحة وتراث الزيتون الاردني
23:22
الرئيس التشيكي يصل إلى عمان
22:33
الف مبروووك بلال المعايطة
22:30
العين عبدالحكيم الهندي يرعى حفل تخريج الفوج التاسع عشر من المدرسة الأردنية الفندقية
21:05
الأخلاق السياسية في العالم : بين الشعارات الجوفاء والواقع المرير
20:47
إجراء قانوني بحق مرتكبة مخالفة القيادة بصورة استعراضية في عمان
20:41
السعودية تشهد انخفاضً كبير في وفيات حوادث الطرق
وفيات
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منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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رياضة
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شخصية و حوار
قامات وطنية
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