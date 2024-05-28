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القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو يستعد لحل مجلس الحرب بعد الإنذار الذي وجهه الوزير بيني غانتس

منذ ساعة واحدة
القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو يستعد لحل مجلس الحرب بعد الإنذار الذي وجهه الوزير بيني غانتس

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