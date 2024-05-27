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انطلاق فعاليات اسبوع الترويج للسياحة وتراث الزيتون الاردني

28 مايو 2024
انطلاق فعاليات اسبوع الترويج للسياحة وتراث الزيتون الاردني

وطنا اليوم_ أطلقت الشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون وبمشاركة الشبكة النسائية العربية، فعاليات أسبوع الترويج لسياحة وتراث الزيتون الأردني، بمشاركة وفود يمثلون عدة دول عربية وأجنبية.

 

وقالت رئيسة الشبكة النسائية الاردنية لزيت الزيتون نهاية المحيسن، يشارك في أسبوع الترويج وفود من جمهورية مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، الجزائر وسلطنة عمان، وممثلون عن مؤسسة بندوليا الدولية في إيطاليا وممثل عن المجلس الدولي للزيتون.

 

وأشارت إلى أن الوفود المشاركة قامت في اليوم الأول من أسبوع الترويج بزيارة الى محافظة عجلون، والتي تعد من أهم مواطن شجر الزيتون في الأردن، حيث زارت الوفود منطقة الهاشمية موطن شجر المهراس المعمر، وقام ممثلو الدول المشاركة بتنفيذ مسار درب الزيتون في أنحاء المنطقة.

 

وأضافت المحيسن أنه جرى تنفيذ ثلاثة مبادرات من مبادرات الشبكة النسائية خلال الجولة في مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية وبالتعاون مع مدرسة الوهادنة الثانوية، وهي مبادرة “زيت زيتون وخبز”، ومبادرة “زيتون أجيال الزيتون”، ومبادرة سرد قصة ” زيتون بلادي” لطلاب المدرسة، كما شاركت الوفود بمبادرة “أعشق وطني وازرع زيتونة”، وذلك بزراعة شجرة زيتون بإسم كل دولة مشاركة في حديقة المركز.

 

كما تضمن البرنامج زيارة إلى متحف الوهادنة للتراث الشعبي، والذي يمثل الحياة الريفية القديمة من ملابس وعملات وأدوات طبخ وأدوات رعي وزراعة وتصنيع الألبان، تلاها التوجه لزيارة كنيسة “مار الياس”، والإستماع إلى شرح تاريخي وجغرافي مفصل عن المنطقة، وزيارة إلى محمية عجلون وقلعة عجلون الأثرية.


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