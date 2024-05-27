الرئيس التشيكي يصل إلى عمان

وطنا اليوم _وصل إلى عمان، مساء اليوم الإثنين، رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، في زيارة إلى المملكة تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.

ويلتقي الرئيس التشيكي، خلال الزيارة، عددًا من كبار المسؤولين، كما يزور عددًا من المواقع السياحية، والمستشفيات وبرفقته وفد طبي، سيجري عمليات جراحية للاجئين في أحد المستشفيات.

وكان في إستقبال الرئيس التشيكي لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير التشيكي لدى المملكة اليكساندر سبوريش، وأركان السفارة.