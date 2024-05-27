إجراء قانوني بحق مرتكبة مخالفة القيادة بصورة استعراضية في عمان

وطنا اليوم:قال مصدر امني : اتخذنا الاجراء القانوني بالمخالفة وحجز المركبة بحق مرتكبة مخالفة القياده بصوره استعراضيه ( والتي ظهرت بالفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ ايام) والمركبة الان قيد الحجز باحدى ساحات المخصصة لذلك لمدة شهر فيما بلغت قيمه هذه المخالفه 200 دينار

واشار المصدر ان هذه المخالفة تعد من اخطر المخالفات والتي شددت عقوبتها من خلال قيمة المخالفة ومدد حجز المركبة وفق تعديل قانون السير موخرا ويتم التعامل معها بكل حزم ودون اي تهاون