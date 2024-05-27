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الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات استهداف كبيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي

منذ ساعتين
الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات استهداف كبيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي

وطنا اليوم:أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر.
وقال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إنه ام استهداف 3 سفن بينها واحدة أمريكية وأخرى “إسرائيلية” في المحيط الهندي”.
وأكد سريع الاستمرار في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار إلى أن عمليات القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيرة حققت أهدافها بنجاح.


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