أورنج الأردن ومديرية الأمن العام تستكشفان اَفاق التطور المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في عمليات الأمن العام

وطنا اليوم:يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد الصناعات والقطاعات المختلفة حيث تسهم تطبيقاته المتغيرة بشكل متسارع في تطوير العمليات والخدمات. بناء على ذلك، تعمل أورنج الأردن مع القطاعات الحكومية والخاصة لاستكشاف اَفاق التطور المرتبطة بهذه التقنيات الحديثة. وتندرج الجلسة التي عقدتها الشركة مؤخراً مع مديرية الأمن العام في هذا الإطار، حيث سلط الجانبان الضوء على الدور الذي تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الأمن العام وإعادة تشكيل المشهد الأمني.

وشهدت الجلسة التي اتخذت الجلسة طابعاً نقاشياً مشاركة ممثلين عن مختلف إدارات الأمن العام شملت المعلومات الجنائية، وإدارة المختبرات والأدلة الجرمية، وإدارة السير، وإدارة التنفيذ القضائي، ومديرية العمليات والسيطرة، وإدارة مكافحة المخدرات، والأمن الوقائي، وإدارة البحث الجنائي، وغيرها.

وتنسجم هذه الخطوة مع مساعي أورنج الأردن لتعزيز الثقافة الرقمية في جميع أنحاء المملكة، حيث هدفت الجلسة إلى تعزيز معارف القيادات وصناع القرار في مديرية الأمن العام حول الاَلية المثلى لتوظيف هذه التقنيات واستخدامها لتطوير عمليات الأمن العام، والتي تشمل الكثير من المحاور مثل نشر الأمن والتنبؤ بالجرائم وإدارة الحركة المرورية بصورة أكثر سلاسة ما يسهم في تعزيز السلامة العامة.

وتخلل هذه الجلسة استعراض مدير التعليم والمراكز الرقمية وخبير الذكاء الاصطناعي في أورنج الأردن حسام الحوراني لأمثلة واقعية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن العام، والتي تتمثل في التحليل التنبؤي للبيانات للتعامل مع التهديدات الأمنية، والتبؤ بالجرائم، وكشف التهديدات السيبرانية ومعالجتها، وتحديد الأنماط السلوكية، لاتخاذ قرارات أفضل.

واتخذت الجلسة طابعاً تفاعلياً حيث تمحورت نقاشات المشاركين حول دور القطاعات المختلفة في وضع استراتيجيات عملياتية متسقة مع التغيرات التي يشهدها العالم بفضل الذكاء الاصطناعي، والتي تسهم في تحسين عمليات الرصد والتحليل الجنائي وتعزيز الاستجابة السريعة للتحديات الأمنية التي تتغير بصورة متسارعة وتحسين جودة البيانات الأمنية.

وفي ختام الجلسة، ثمن ممثلو مديرية الأمن العام جهود أورنج المستمرة في العمل يداً بيد مع القطاعات المختلفة لتحسين الخدمات والقدرات والعمليات من خلال نشر المعرفة الرقمية المتمحورة حول الذكاء الصطناعي.