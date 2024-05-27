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استشهاد جندي مصري في تبادل إطلاق نار مع جيش الاحتلال قرب الحدود

منذ 3 ساعات
استشهاد جندي مصري في تبادل إطلاق نار مع جيش الاحتلال قرب الحدود

وطنا اليوم:أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا حول حادث إطلاق النار بين الجنود المصريين و”الإسرائيليين” في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال المتحدث العسكري المصري: “القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين”.
وكشفت صحيفة “معاريف” العبرية عن استشهاد جندي مصري خلال الاشتباكات التي حدثت بين الجيشين المصري و”الإسرائيلي” على معبر رفح.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اشتبكوا في تبادل لإطلاق النار مع جنود مصريين بعد أن فتح الجنود المصريين النار على قوات الجيش “الإسرائيلي”.
وفي وقت سابق، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن حادثا غير عادي وقع بين الجيشين الإسرائيلي والمصري، في حين كشفت القناة الـ14 أن جنودا مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح، بدون وقوع إصابات.
وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأن أيا من الجنود الإسرائيليين لم يصب في الحادث.
لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الأمن المصري أطلق النار على شاحنة إسرائيلية، وردّ جنود إسرائيليون بإطلاق نار، وهناك إصابات.


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