الرواشدة يكتب عن لقاء الامير الحسين مع العربية

وطنا اليوم_عمان-كتب الكاتب السياسي والروائي رمضان الرواشدة تغريدة على منصة x عن لقاء ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني مع قناة العربية فيما يلي نصها:

مقابلة #ولي_العهد الأمير #الحسين_بن_عبدالله_الثاني مع قناة #العربية:

ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني في المقابلة اثبت للاردنيين والعرب والعالم اننا امام شخصية هاشمية ذا قدرة كبيرة على تشخيص الواقع الاردني والعربي والعالمي. وقدم حلولا ورؤية سياسية لهذا الواقع تدل على عمق وعيه كيف لا وقد نهل وتشرّب هذه الرؤى من أبيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي يحظى باحترام وتقدير كبيرين وعميقين في ارجاء المعمورة.

الامير الشاب مفخرةٌ للوطن وقدوة للشباب ولكل الأجيال عبّر عن هموم وتطلعات وآمال كل الأردنيين بغد مزدهر ومشرق نبني فيه على ما تم ويتم انجازه حاليا…

لا خوف على وطننا الاردن في ظل وجود ملك مثل الملك عبدالله الثاني ووجود #ولي_عهدنا_صقر_قريش الامير #الحسين

ووجود التفاف الشعب الاردني بكل اطيافه حول #العرش_الهاشمي.