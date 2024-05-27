يوم وظيفي في عمان الاهلية لكبرى الشركات المحلية والعالمية

وطنا اليوم:ضمن احتفالات جامعة عمان الاهلية باليوبيل الفضي للجلوس الملكي وعيد الاستقلال أطلقت عمادة شؤون الطلبة ” مكتب الارشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين” اليوم الاثنين 27-5-2024 برعاية محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود فعاليات اليوم الوظيفي للخريجين وأبناء المجتمع المحلي بمشاركة كبرى الشركات المحلية .

وقال أبو قاعود : ان التوجيهات الملكية بالعمل التشاركي مع مؤسسات القطاع الخاص هي خير وسيلة لإحداث تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل للشباب والتي بدورها ستساهم بتخفيف البطالة ورفع سوية الاقتصاد المجتمعي ورفعة الوطن .

من جهته بين رئيس جامعة عمان الاهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان ان سياسة الجامعة هي إتاحة فرص التدريب لطلاب الجامعة وهم على مقاعد الدراسة وإكسابهم مهارات تؤهلهم لسوق العمل ليكون خريج عمان الاهلية على جاهزيّة عالية لسوق العمل .

لافتا إلى أن الجامعة سعت لجلب العشرات من الشركات الكبرى على المستويين المحلي والعالمي وتشبيك الخريجين معهم بعد اكتسابهم المهارات اللازمة ليكون لهم مكان في هذه الشركات .

مضيفا : ان جامعة عمان الاهلية منسجمة دائما مع التوجيهات الملكية في التصدي للبطالة وهي مساهم رئيسي في توفير فرص عمل من خلال الايام الوظيفية التي أطلقتها .

وبين رئيس الجامعة ان اليوم الوظيفي التي أطلقته الجامعة وفّر فرص وظيفية كثيرة بقطاع الخدمات والبنوك والتجارة والفنادق والمطاعم والصيدليات وغيرها من الفرص التي يبحث عنها الشباب.

مؤكدا أن نسبة البطالة بين خريجي جامعة عمان الاهلية قليلة جدا وهذا يعود الى تهيئتهم الجيدة لسوق العمل وهم على مقاعد الدراسة .