“الاسواق الحرة” تحتفل بعيد الاستقلال (78) في النافورة مول

وطنا اليوم:احتفلت شركة الأسواق الحرة الأردنية بعيد استقلال المملكة (78) في مركز النافورة التجاري بمدينة العقبة، وسط أجواء من الفرح والبهجة بالمناسبة الوطنية لكافة المقيمين والزائرين.

واقيم الحفل بحضور محافظ العقبة، وعدد من مسؤولي المحافظة وهيئة مفوضى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، إضافة الى تواجد جمع كبير من الإعلاميين والصحفيين، وعدد من مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الحضور الكبير من أبناء مدينة العقبة.

وشمل الاحتفال عدة فعاليات حيث جمعت بين الأنشطة الترفيهية والعروض الخاصة.

وشهد الحفل أداءً خاصاً للفنان الأردني سعد أبو تايه، الذي غنى للوطن مجسداً بألحانه معاني الوطنية والانتماء برفقة فرقة فرسان البادية.

وشملت الفعالية عروض ومسابقات ثقافية وجوائز، بأجواء وطنية تضفي مزيداً من الفخر والاعتزاز والبهجة على هذا الحدث الوطني الغالي على قلوب كل الأردنيين.

واكد القائمون على الاحتفالية أن هذا يجسد المعنى الحقيقي لفرح الاسرة الأردنية الواحدة حيث جمع المواطنون والمقيمون والزوار على حد سواء للاحتفال بإنجازات المملكة في عهد الاستقلال ومواصلة بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة تحت ظل القيادة الهاشمية.