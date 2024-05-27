الإعلام العبري : حادث غير عادي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في رفح

وطنا اليوم:قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن حادثا غير عادي وقع بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في رفح وإسرائيل تجري تحقيقا.

وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جنودا مصريون أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح دون وقوع إصابات.

وقالت القناة العبرية، أن هذا الحادث غير العادي، الذي قد يزيد من التوتر القائم بين تل أبيب والقاهرة، يأتي على خلفية الانتقادات الحادة التي وُجهت في الساعات الأخيرة إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي في المدينة الجنوبية بقطاع غزة بعد تأكيد الفلسطينيين أن العشرات من سكان غزة لقوا حتفهم في حريق اندلع في أعقاب هجوم إسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونددت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم، بالهجوم الإسرائيلي في رفح، والذي اندلع على إثره حريق في مخيم بالمدينة الجنوبية، وأدى بحسب تقارير فلسطينية إلى استشهاد العشرات.