بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الإعلام العبري : حادث غير عادي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في رفح

27 مايو 2024
الإعلام العبري : حادث غير عادي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في رفح

وطنا اليوم:قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن حادثا غير عادي وقع بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في رفح وإسرائيل تجري تحقيقا.
وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جنودا مصريون أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح دون وقوع إصابات.
وقالت القناة العبرية، أن هذا الحادث غير العادي، الذي قد يزيد من التوتر القائم بين تل أبيب والقاهرة، يأتي على خلفية الانتقادات الحادة التي وُجهت في الساعات الأخيرة إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي في المدينة الجنوبية بقطاع غزة بعد تأكيد الفلسطينيين أن العشرات من سكان غزة لقوا حتفهم في حريق اندلع في أعقاب هجوم إسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم.
ونددت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم، بالهجوم الإسرائيلي في رفح، والذي اندلع على إثره حريق في مخيم بالمدينة الجنوبية، وأدى بحسب تقارير فلسطينية إلى استشهاد العشرات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:05

الأخلاق السياسية في العالم : بين الشعارات الجوفاء والواقع المرير

20:47

إجراء قانوني بحق مرتكبة مخالفة القيادة بصورة استعراضية في عمان

20:41

السعودية تشهد انخفاضً كبير في وفيات حوادث الطرق

20:15

زيلينسكي يناشد من إسبانيا بالسماح له بضرب روسيا بأسلحة غربية

20:09

الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات استهداف كبيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي

19:42

عطلة رسمية في 9 حزيران بمناسبة احتفالات اليوبيل الفضي

19:39

حديث ولي العهد الاقتصادي رؤية متكاملة وشعور بوجع الشباب

19:34

الصفدي يدعو لإنشاء صندوق يدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم

19:20

تعهد بسحق داعمي فلسطين.. تفاصيل اجتماع سري عقده ترامب مع متبرعين يهود

19:14

أورنج الأردن ومديرية الأمن العام تستكشفان اَفاق التطور المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في عمليات الأمن العام

19:10

استشهاد جندي مصري في تبادل إطلاق نار مع جيش الاحتلال قرب الحدود

19:05

الزراعة تدعم تجهيز سوق السمك المركزي في عمّان بـ170 ألف دينار

وفيات
وفيات الاثنين 27-5-2024وفيات الأحد 26-5-2024وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024وفيات الأربعاء 22-5-2024