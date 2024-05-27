ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36050 شهيدا و 81026 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت “صحة غزة” في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 234 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و 383 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وحول إحصائية مجزرة رفح التي ارتكبها الاحتلال أمس، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 45 شهيدا منهم (23 من النساء والأطفال وكبار السن) و 249 جريحا.

وبينت الوزارة أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم