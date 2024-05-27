كريشان: إنجازات بعض مجالس المحافظات والبلديات كانت عظيمة

وطنا اليوم:قال وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان حول استمرار مسيرة إنجازات محافظة المفرق خلال الـ25 سنة الماضية بالرغم من التحديات، إن “رؤساء البلديات والمحافظات قاموا بإنجازات عظيمة جدا(..) الانجازات في بعض المحافظات إلى 95 بالمئة”.

وتابع: “وما التحديث الاقتصادي والاداري مؤخرا إلا هو من ضمن انجازات هذه الحكومة”.

وثمن كريشان خلال لقاء الفريق الوزاري الاثنين في المفرق، مواقف جلالة الملك إزاء العدوان على غزة الإقليمية والدولية، فضلا عن دور الملك في إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء الفريق الوزاري ومحافظ المفرق ورئيس مجلس المحافظة ورؤساء البلديات في محافظة المفرق وعدد من الأمناء العامين، وأعضاء المجلس التنفيذي فيها، استعراض الإنجازات التي حققتها محافظة المفرق خلال ال (25) سنة الماضية، واحتياجاتها الحالية والمستقبلية

قال وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان حول استمرار مسيرة إنجازات محافظة المفرق خلال الـ25 سنة الماضية بالرغم من التحديات، إن “رؤساء البلديات والمحافظات قاموا بإنجازات عظيمة جدا(..) الانجازات في بعض المحافظات إلى 95 بالمئة”.

وتابع: “وما التحديث الاقتصادي والاداري مؤخرا إلا هو من ضمن انجازات هذه الحكومة”.

وثمن كريشان خلال لقاء الفريق الوزاري الاثنين في المفرق، مواقف جلالة الملك إزاء العدوان على غزة الإقليمية والدولية، فضلا عن دور الملك في إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء الفريق الوزاري ومحافظ المفرق ورئيس مجلس المحافظة ورؤساء البلديات في محافظة المفرق وعدد من الأمناء العامين، وأعضاء المجلس التنفيذي فيها، استعراض الإنجازات التي حققتها محافظة المفرق خلال ال (25) سنة الماضية، واحتياجاتها الحالية والمستقبلية