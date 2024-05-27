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مدير عام الشؤون الفلسطينية يلتقي خبراء يابانيين

27 مايو 2024
مدير عام الشؤون الفلسطينية يلتقي خبراء يابانيين

وطنا اليوم:التقى المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في مكتبه اليوم عددا من الخبراء اليابانيين أطلعهم خلال اللقاء على طبيعة عمل الدائرة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
وبحث الجانبان الحرب على غزة وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين وتأثيرها على المنطقة من عدة نواحي وخاصة السياحة، وتم بحث آليات الاستثمار السياحي من اجل خلق فرص عمل والتقليل من نسبة البطالة.
كما بحثا عددا من النشاطات والاعمال المشتركة التي قامت بها الدائرة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) خاصة المشاريع التي تم التدريب عليها من جايكا في عدة مخيمات وكان لها دورا كبيرا في تحسين الظروف المعيشية لعدد من السيدات في المخيمات.
كما تم التطرق الى النشاط السياحي في الأردن وأبرز الأماكن السياحية ومدى تأثر السياحة الأردنية خلال الفترة 2020 – 2022 بسبب جائحة كورونا التي كان لها تأثير سلبي على السياحة الأردنية والمنطقة العربية وكافة الدول الأخرى.


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