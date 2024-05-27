بنك القاهرة عمان يفتتح فرعه الجديد Signature في دابوق

وطنا اليوم:افتتح بنك القاهرة عمان فرع جديد لعلامته التجارية Signature في دابوق – شارع أهل البيت – بناية رقم 26 .

ياتي افتتاح فرع Signature دابوق الذي بدا العمل الرسمي تقديم اعلى درجات الخدمات المصرفية لعملاء البنك في منطقة دابوق وجوارها وذلك تطبيقا لسياسة التواجد في المناطق الحيوية ولمواكبة النشاط التجاري المتلاحق اذ تعد منطقة الفرع الجديده بؤرة نشطة جدا ,هدف البنك من التواجد فيها تقديم حلولاً استثمارية ومصرفية شاملة وحصرية للعملاء المؤهلين من الأفراد والشركات.

يستهدف فرع Signature دابوق الجديد الأفراد والشركات من ذوي الملاءة المالية وتزويدهم بخدمات حصرية و توفير منتجات العملاء و حلول ملائمة وبطريقة تنسجم وأسلوب حياتهم فضلا عن ذلك تم تصميم عروضاً خاصة للعملاء بما يناسب تطلعاتهم ويرتقي بتجربتهم، بالإضافة إلى بناء الولاء للعلامة التجارية لضمان نجاحهم مالياً .

يؤمن الفرع مزايا متعدده من الخدمات المصرفية وغير المصرفية لعملاء البنك المميزين بما يتوائم مع نهج العملاء المختارين المتعاملين بشكل يومي ومستمر مع البنك , وتفي المزايا المالية والمصرفية بمتطلبات العملاء ، لتغطية احتياجاتهم في كافة العمليات المصرفية .

Signature هي علامة تجارية تابعة لبنك القاهرة عمان، تُعنى بتقديم منتجات وحلول مصرفية ريادية ومخصصة، من خلال خدمة عملاء مميزة وقنوات إلكترونية مبتكرة وشبكة فروع متقدمة تلبي احتياجات العملاء المميزين، بشقيهم الأفراد والشركات.

يكمن الإطار الاستراتيجي لـ Signature إلى خلق تجربة مصرفية تتصف بالجودة والتميز من خلال ابتكار منتجات وحلول مصرفية ديناميكية بالإضافة إلى برامج موجّهة ومزايا مصممة وفقاً لسلوكيات العملاء، وبشكل يلائم أنماط حياتهم المتجددة .