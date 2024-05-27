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وزير الخارجية: حكومة نتنياهو متطرفة وردود فعلها تؤكد عدم اكتراثها بالقانون الدولي

27 مايو 2024
وزير الخارجية: حكومة نتنياهو متطرفة وردود فعلها تؤكد عدم اكتراثها بالقانون الدولي

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، إن إسرائيل تستمر في تحدي العالم وتقوض القانون الدولي.
وأضاف في تصريحات صحافية قبيل انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، في بروكسل، حكومة نتنياهو متطرفة وردود فعلها تؤكد عدم اكتراثها بالقانون الدولي.
ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها الحرب على غزة، مع وزراء خارجية عرب والأمين العام لجامعة الدول العربية.
الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، قال لـ “المملكة” الاثنين، إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والإمارات وقطر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لمناقشة كيفية إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
الصفدي، سيشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الشرق الأوسط ضمن مؤتمر بروكسل لدعم سوريا والمنطقة، كما سيعقد الصفدي سلسلة من اللقاءات مع نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الاجتماع.
كما يشارك في اجتماع بشأن الجهود المبذولة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، في سياق المتابعة للاجتماع الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.


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