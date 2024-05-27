فريق وزاري يطلع على إنجازات محافظة المفرق خلال الـ25 عاما

وطنا اليوم:التقى فريق وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء،وزير الادارة المحلية توفيق كريشان الاثنين، المسؤولين التنفيذيين في محافظة المفرق.

وتناول اللقاء الذي عقد في غرفة تجارة المفرق، انجازات المحافظة خلال السنوات الـ 25 الماضية.

وحضر مجلس محافظة المفرق ورؤساء البلديات في المحافظة، ومسؤولين تنفيذيين، وامناء عامون في وزارات.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، إن تغيير شبكات المياه بحاجة إلى ملايين الدنانير.

وأضاف كريشان، أن هنالك إنجازات عظيمة وكبيرة تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني على كافة الصعد السياسية والاقتصادية.