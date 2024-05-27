الحكومة تُقر تعليمات جديدة لاستيراد السيارات الكهربائية

وطنا اليوم:أصدرت الحكومة تعليمات جديدة لإجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، بمقتضى قانون المواصفات والمقاييس، تهدف إلى ضمان مطابقة المركبات التي ستدخل المملكة لمتطلبات جديدة.

وحظرت التعليمات استيراد وعرض المركبات غير المطابقة للتعليمات الجديدة.

واشترطت التعليمات تقديم قبل الاستيراد تقديم شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة، او شهادة المطابقة لمواصفات السلامة.

وجاءت التعليمات الحكومية الجديدة بعد أن زادت حوادث المركبات الكهربائية المتعلقة بالمشاكل التقنية، واحتراق العديد من المركبات الكهربائية في الشوارع.

كما زادت شكاوى الأردنيين المستخدمين للمركبات الكهربائية من ظهور خلل وأعطال في مركباتهم التي تصل الأردن دون وجود من يتحمل مسؤولية الخلل.

وتاليا التعليمات الجديدة لمطابقة المركبات الكهربائية: