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المعايطة: الديمقراطية لا تستورد ولا تصدر والأجيال

منذ 27 ثانية
المعايطة: الديمقراطية لا تستورد ولا تصدر والأجيال

وطنا اليوم:أكد رئيس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، على أهمية تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية من خلال مكاشفات وجلسات حوارية مستمرة.
وقال المعايطة خلال المؤتمر الإقليمي بعنوان “دور الإدارة الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية”، الاثنين، إن مفهوم الإدارة العادلة للعمليات الانتخابية أصبح علماً قائماً بحد ذاته، وأن الإدارات الانتخابية تلعب دوراً حيوياً في حماية صناديق الاقتراع.
كما أكد أن الديمقراطية لا تستورد ولا تصدر، وأنها عملية تاريخية مستمرة تختلف في تطبيقها من مجتمع لآخر، ومن شخص لآخر.
وأشار المعايطة إلى أن الانتخابات القادمة تمثل خطوة طموحة في مسار التحديث السياسي في البلاد، مع التأكيد على ضرورة البحث عن آليات جديدة للتواصل بين الدولة والمواطنين، مثل الهيئات والمؤسسات المستقلة.
وأضاف أن الأجيال ستتحرر من النمطية والتقليدية، وستسعى نحو صناعة المستقبل والتطوير، مما يعزز مسار الديمقراطية والتحول السياسي في المنطقة العربية.


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