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زعماء أربع دول عربية يزورون الصين هذا الأسبوع

منذ ساعتين
زعماء أربع دول عربية يزورون الصين هذا الأسبوع

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية الصينية -اليوم الاثنين- أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورؤساء مصر عبد الفتاح السيسي وتونس قيس سعيد، والإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيزورون الصين الأسبوع الجاري بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ إنه من المقرر أن تستمر الزيارة خلال الفترة من 28 مايو/أيار إلى الأول من يونيو/حزيران المقبل، حيث سيحضر الزعماء حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، حسب وكالة الأنباء الصين الجديدة “شينخوا”.
وقال دينغ لي نائب وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن الرئيس شي جين بينغ سيحضر المنتدى ويُلقي خطابا الخميس.
وأضاف أن شي “سيجري أيضا محادثات مع رؤساء الدول الأربعة على التوالي لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
وذكر دينغ أن المنتدى سيهدف إلى تعميق “التوافق بين الصين والدول العربية”، وسيشارك في رئاسته كبير الدبلوماسيين وانغ يي ونظيره الموريتاني.
وأشار إلى أن الزعماء سيكون لهم موقف مشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.

مساع صينية
يأتي ذلك في وقت بذلت فيه الصين مساعي للتموضع بصفتها وسيطا في الصراع بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودائما ما كانت الصين تدعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ دعا الرئيس الصيني إلى عقد “مؤتمر دولي للسلام” بهدف حل النزاع.
واستضافت بكين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اجتماعا لوزراء خارجية السلطة الفلسطينية وإندونيسيا ومصر والسعودية والأردن لإجراء محادثات تهدف إلى “تخفيف التصعيد” في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.


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