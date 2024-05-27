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الجيش الإسرائيلي يعلّق على قصف رفح: استهدفنا مجمعا لحماس

27 مايو 2024
الجيش الإسرائيلي يعلّق على قصف رفح: استهدفنا مجمعا لحماس

قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه نفذ ضربة دقيقة على مجمع تابع لحركة (حماس) في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

 

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الواقعة بعد أنباء ذكرت أن القصف تسبب في اندلاع حريق وإصابة مدنيين.

 

 

وتابع بيان الجيش: “قصفت طائرة عسكرية مجمعا لحماس في رفح حيث كان يعمل إرهابيون مهمون بالحركة. نفذت الضربة ضد أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي واستخدمت قذائف دقيقة واستندت إلى معلومات دقيقة أشارت إلى استخدام حماس للمنطقة”.

 

 

 

 

واختتم بالقول “الجيش الإسرائيلي على علم بالأنباء التي ذكرت أن الضربة أسفرت عن اندلاع حريق وإصابة عدد من المدنيين في المنطقة. الواقعة قيد المراجعة”.

 

وكان الدفاع المدني في غزة قد قال إن الغارات الإسرائيلية على مركز للنازحين قرب مدينة رفح، أدت إلى مقتل 50 شخصا على الأقل في المنطقة التي نزح إليها 100 ألف شخص


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