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المهندسين تطلق حملة الأضاحي للعام 2024

27 مايو 2024
المهندسين تطلق حملة الأضاحي للعام 2024

وطنا اليوم_

 

– أطلقت نقابة المهندسين الأردنيين، حملة لتوزيع الأضاحي في الأردن وفلسطين، تحت عنوان “أضحيتك طاعة لربك” لعام 2024.

 

وقال رئيس حملة الأضاحي المهندس عبدالناصر الكلباني، في تصريح اليوم الأحد، إن النقابة تسعى من خلال الحملة إلى توزيع اللحوم على الأسر العفيفة في مناطق جيوب الفقر في المملكة من خلال فروعها في المحافظات كافة، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، وعلى فلسطين (الضفة وغزة).

 

وأشار إلى أن النقابة تسعى إلى توزيع 2000 أضحية في الأردن وفلسطين، بحيث توزع على 12000 ألف أسرة عفيفة في البلدين.

 

من جهته، قال عضو مجلس نقابة المهندسين رئيس لجنة إدارة صندوق المسؤولية الإجتماعية المهندس معتز الشوارب، إن الحملة تعتبر أحدى نشاطات النقابة وتعود إلى مبدأ المسؤولية الإجتماعية في نقابة المهندسين، حرصًا منها على خدمة أعضاء النقابة وأبناء المجتمع وتقديم يد العون للمحتاجين في الوطن وخارجه.

 

وأشار إلى أنها تهدف إلى المساهمة في التخفيف عن المجتمع المحلي والوقوف إلى جانبهم وتقديم المساعدة لهم ومساندة الفقراء والمحتاجين سعيًا لتنمية مفهوم المسؤولية الإجتماعية لدى منتسبي النقابة والمجتمع المحلي.


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