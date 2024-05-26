الأمير علي يترأس إجتماع الجمعية العمومية لإتحاد غرب آسيا

وطنا اليوم_

– باركت الجمعية العمومية لإتحاد غرب آسيا لكرة القدم إنضمام 5 أعضاء جدد رسميًا إلى اللجنة التنفيذية، خلال إجتماعها الرابع عشر، في عمان برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الإتحاد.

وأعلنت لجنة الإنتخابات خلال الإجتماع عن فوز الأعضاء الجدد بالتزكية، لعدم ترشح أي منافس لهم لشغل المناصب الشاغرة في اللجنة التنفيذية وهم: الشيخ علي بن خليفة آل خليفة من البحرين لمنصب النائب الثاني للرئيس، لمياء بن بهيان من السعودية عن المقعد النسوي، إضافة إلى هشام محمد الزرعوني من الإمارات، محمد خليفة السويدي من قطر، وأحمد عقلة العنزي من الكويت لمناصب أعضاء اللجنة التنفيذية.

ورحب سمو الأمير علي بن الحسين بالأعضاء الجدد، معبرًا عن ثقته بأن إنضمامهم سيشكل إضافة نوعية تدعم التوجهات التي يحرص على تنفيذها جميع أعضاء اللجنة التنفيذية التي تضم أيضًا: الفريق جبريل الرجوب النائب الأول للرئيس، والأعضاء عدنان درجال من العراق عضو المكتب التنفيذي الآسيوي عن غرب آسيا، الشيخ محسن المسروري من عُمان، سمعان الدويهي من لبنان، حسن باشنفر من اليمن، وصلاح رمضان من سوريا.

وعبر أعضاء الجمعية عن أمنياتهم لأعضاء اللجنة التنفيذية بالتوفيق في مهامهم المقبلة، ودعم خطط وبرامج إتحاد غرب آسيا الطموحة ومواصلة العمل لتحقيق المزيد من التطور لكرة القدم في الإقليم وخدمة الإتحادات الأهلية بشكل عام.

وكانت الجمعية العمومية إنعقدت وفق النصاب القانوني بحضور ممثلي جميع الإتحادات الأهلية الـ12 المنضوية تحت مظلة إتحاد غرب آسيا.

وشهد الإجتماع المصادقة على تقرير الأمين العام لإتحاد غرب آسيا خليل السالم، الذي تضمن عرضا لنشاطات الإتحاد كافة منذ إنعقاد آخر إجتماع للجمعية العمومية، والمصادقة على البيانات المالية والموازنة التقديرية للإتحاد خلال العام الحالي، ومحاضر إجتماعات لجان الإتحاد في الفترة الماضية.

كما صادقت الجمعية العمومية على تعديلات طرأت على بعض بنود النظام الأساسي لإتحاد غرب آسيا، التي جاءت لتضمن تطبيق الأنظمة والقوانين، وفقًا للتحديثات الدولية والآسيوية، وبما يواكب التطورات والتغييرات، ويتلاءم مع إستراتيجية الإتحاد.