مذكرة تفاهم بين أمانة عمان وجامعة الحسين التقنية

وطنا اليوم_

– وقع أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والدراسات العلمية والهندسية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع المشتركة وبرامج الإستدامة والتدريب الأكاديمي والمهني والتقني المتخصص لطلبة الجامعة وموظفي الأمانة في مجال الإبداع والإبتكار والذكاء الصناعي والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والمدن الذكية والأمن السيبراني وعلم البيانات.

ورحب الشواربة بزيارة وفد الجامعة إلى أمانة عمان، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الشراكات مع المؤسسات المختلفة.

وبارك الشواربة لجامعة الحسين تكريم جلالة الملك عبدالله الثاني، وإنعامه عليها بوسام الإستقلال من الدرجة الأولى تقديرًا لدورها في تطوير التعليم الجامعي، مشيرًا إلى حصول مركز زها الثقافي التابع لأمانة عمان على وسام الملك عبدالله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرًا لدوره في التشجيع على العمل التطوعي.

وقال “إنه على القطاع العام أن يواكب التطورات التقنية الحديثة والسعي إلى إستخدام برامج الأتمتة والرقمنة، والإستفادة من الكفاءات الأكاديمية والحصول على دورات موجهة متخصصة من خلال التعاون مع شركاء لديهم خبرات في هذا المجال”.

بدوره، أشاد الحنطي بالتعاون المثمر مع أمانة عمان من خلال توقيع المذكرة التي تغطي جوانب متعددة، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على مثل هذه الشراكات التي تعتبر محورًا أساسيًا لتحقيق رؤية الجامعة.

وأعرب عن فخره بتكريم جلالة الملك عبدالله الثاني لأمانة عمان ولجامعة الحسين بأوسمة التميز في يوم الإستقلال ، مؤكدًا أن الجامعة تهدف إلى إعداد شباب المستقبل من خلال التوازن بين إكتساب المعرفة والمهارة، وأهمية التعاون مع الأمانة لتحقيق المصلحة العامة.