إفتتاح اليوم الوظيفي الـ19 في جامعة الأميرة سمية

وطنا اليوم_

– نظمت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا/ عمادة القبول والتسجيل، اليوم الوظيفي الـ19 ضمن فعاليات أسبوع الإرشاد الوظيفي السنوي.

وتهدف الفعاليات التي أفتتحتها رئيسة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، اليوم الأحد، إلى التعريف بإمكانيات طلبة الجامعة وقدراتهم العلمية المتميزة، واطلاعهم على فرص العمل المتاحة، وتمكينهم من الحصول على فرص تدريب وتأهيل لسوق العمل بما يتناسب مع تخصصاتهم.

وشارك في فعاليات اليوم الوظيفي 60 شركة متخصصة في مجالات تكنولوجيا الأعمال والمحاسبة والهندسة وعلوم الحوسبة، إضافة إلى الجمعية العلمية الملكية، وحاضنة الأعمال”ipark”، ومركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة، وزاوية خاصة بمشروع (STREAM) الأوروبي المتخصص في كيفية تحسين وتقوية مهارات الطلبة لسوق العمل.

وقالت أبو الهيجاء إن الجامعة تتيح الفرص لتعريف الطلبة بواقع سوق العمل ووظائفه المتاحة بما يتلاءم مع التخصصات الأكاديمية للطلبة وتوجهاتهم العملية، منوهة إلى أن الفعالية تأتي لتوعية وتهيئة الطلبة مهنيا لمواجهة تحديات سوق العمل بكفاءة وإحترافية، إضافة إلى تطوير البرامج التدريبية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والشركات المحلية والدولية المرموقة.

من جهته، قال عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور مهنا مهنا “نسعى من خلال اليوم الوظيفي إلى إيجاد حوار تفاعلي يتعرف خلاله الطلبة على واقع سوق العمل وحيثياته بشكل مفصل والإستفادة من أصحاب الخبرة والإختصاص، والإجابة على الإستفسارات والتساؤلات التي يطرحها الطلبة، كما يعطي هذا اليوم الفرصة لكبرى الشركات لإستقطاب خريجي الجامعة الذين أثبتوا تميزهم علميًا وعمليًا محليًا وإقليميًا وعالميًا”.

ويتضمن أسبوع الإرشاد الوظيفي عددًا من الفعاليات والأنشطة أبرزها المعرض الوظيفي، ومعرض مشاريع التخرج، وورشات عمل متخصصة، وجلسات تعريفية توعوية، إضافة إلى عقد ورشات عمل خاصة بقصص نجاح لخريجي الجامعة.