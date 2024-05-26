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مناظرة لأحزاب سياسية بجامعة الزيتونة

منذ 4 ثواني
مناظرة لأحزاب سياسية بجامعة الزيتونة

وطنا اليوم_

 

– نظمت كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية، اليوم الأحد، مناظرة إنتخابية شارك فيها أربعة أمناء عامون من أحزاب سياسية وهي تقدم وحشد والعمل وإرادة.

 

وقال أمين عام حزب تقدم العين خالد البكار إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضعت خارطة طريق للوصول إلى برلمان قائم على الكتل البرامجية الحزبية، مشيرًا إلى أن هناك قرار رسمي وإرادة سياسية للسير نحو التحديث السياسي والإنتقال من العمل الفردي تحت قبة البرلمان إلى العمل الجماعي المنظم وإعطاء مساحة كبيرة للأحزاب البرامجية التي يتطلب منها محاكاة تطلعات الناس.

 

من جهتها، بينت أمين عام حزب حشد عبلة أبو علبة أن قانون الأحزاب الجديد نص على التعددية والإقرار بها وهذه مسألة متقدمة جدًا في التقدم السياسي والديمقراطية والإعتراف بالآخر حتى مع وجود الإختلافات السياسية او الدينية أو العرقية أو الطائفية، مشيرة إلى أن الحوار هو سيد الضوابط وينظم العلاقة بين الناس في الوطن الواحد.

 

بدوره قال أمين عام حزب العمل معتز أبو رمان إن قانون الإنتخاب جاء بتعديلات محورية حول ترتيبات المشاركة في الإنتخابات وحدد 41 مقعدًا للأحزاب وهذا يشكل تقريبًا ثلث مجلس النواب وهذا الإستحقاق يطبق لأول مرة في الأردن بالإضافة إلى زيادة فرصة تمثيل المرأة حسب قانون الإنتخاب الجديد و هذا امر إيجابي.

 

بدوره، بين نائب أمين عام حزب إرادة للشؤون السياسية إبراهيم العوران أن الدولة قدمت ضمانة للإنتساب للأحزاب من خلال تحديث المنظومة السياسية، داعيًا الشباب للإنتساب للأحزاب لكي يكونوا ضمانة لأنفسهم بصنع القرار ولا يكون ذلك بالعدد او بسبب وجود المتنفذين أو النخب السياسية داخل هذه الأحزاب، بل لأنهم أغلبيه.

 

وفي نهاية المناظرة التي أدارها عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور ليث نصراوين أجاب المتناظرون على إستفسارات وأسئلة الطلبة والمشاركين.

 

وحضر المناظرة رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبدالله النسور ورئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي وعمداء الكليات والهيئة التدريسية والإدارية.


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