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مقتل جندي ثاني وإصابة آخر بمعارك قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
مقتل جندي ثاني وإصابة آخر بمعارك قطاع غزة

وطنا اليوم:اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي من كتيبة روتيم في لواء جفعاتي خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة اليوم، وذلك بعد أن قال قبل ساعات إن جنديا قتل متأثرا بإصابته في معارك غزة قبل أسبوع.
وأضاف جيش الاحتلال أن جنديا من وحدة إيلات أصيب بجروح خطيرة بمعركة في جنوبي قطاع غزة.
الى ذلك أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة من نوع ميركافا في محيط مسجد الخلفاء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وناقلة جند إسرائيلية وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفتي الياسين في مخيم جباليا أيضا.


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