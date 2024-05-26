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أميركا تسجل رقماً قياسياً للمسافرين جواً في يوم واحد

منذ 3 ساعات
أميركا تسجل رقماً قياسياً للمسافرين جواً في يوم واحد

وطنا اليوم:أفادت إدارة أمن النقل الأمريكية، بأنها سجلت يوم أول من أمسِ الجمعة، نحو 2.95 مليون مسافر في مطارات الولايات المتحدة، وذلك في أعلى رقم في يوم واحد على الإطلاق.
وفي الأسبوع الماضي، توقعت مجموعة تضم كبريات شركات الطيران الأمريكية، عدداً قياسياً للمسافرين خلال هذا الصيف، ينتظر أن يبلغ 271 مليون راكب، بزيادة 6.3% مقارنة بالعام الماضي.
وحسب المجموعة، فإن شركات الطيران الأمريكية تعتزم تسيير أكثر من 26 ألف رحلة يومية هذا الصيف، بزيادة تقارب 1400 رحلة مقارنة بسنة 2023.


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