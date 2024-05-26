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أورنج الأردن تشاطر أبناء العائلة الأردنية فخرها بالاستقلال 78

منذ 3 ساعات
أورنج الأردن تشاطر أبناء العائلة الأردنية فخرها بالاستقلال 78

وطنا اليوم:تعمل أورنج الأردن انطلاقاً من شعارها الجديد “دايماً معاك” لتكون جزءاً لا يتجزأ من نسيج الوطن الذي ينظر بفخر إلى المحطة الأهم في قصته؛ استقلاله ال 78 الذي يأتي هذا العام في ظل اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في استكمال لمسيرة من العز، والفخار، والكرامة، والإنجاز، والبناء.
وبمناسبة عيد الاستقلال ال78، قامت الشركة بتغيير اسم الشبكة إلى “JORDAN78” كما نظمت عدداً من الأنشطة الداخلية بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التي عقدت في البوليفارد بالشراكة مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير وذلك ضمن إحياء ذكرى واحدة من أهم المناسبات الوطنية التي تشكل جزءاً هاماً من ذاكرة المملكة.
ووزعت أورنج الأعلام الأردنية على موظفيها الذين هنأوا الوطن باستقلاله الذي يوحد الأردنيين تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة، كما انضمت إلى الأنشطة التي عقدت في العبدلي في قلب العاصمة الأردنية الذي تلتقي فيه العاصمة بعراقتها وأصالتها، وذلك يوم السبت 25 أيار والتي شملت تقديم عرض لموسيقات القوات المسلحة، وتوزيع العلم الأردني على المواطنين الذين دائماً ما تكون الشركة معهم خلال المناسبات الوطنية.
ومنذ ظهورها في السوق الأردني، حرصت أورنج الأردن على أن تكون شريكاً للمسيرة الوطنية الممتدة من التطور والنمو الاقتصادي واللحاق بركب التطور العالمي في جميع المجالات الأمر الذي ينسجم مع رؤيتها واستراتيجيتها وآلية عملها. وبهذه المناسبة، تقدمت الشركة ممثلة بإدارتها التنفيذية وكادرها الوظيفي بالتهنئة من القيادة الهاشمية والحكومة الأردنية والشعب الأردني في جميع أنحاء المملكة التي تزينت من الشمال إلى الجنوب بمناسبة استقلالها ال78 الذي شكل كلمة البداية في قصة من المنجزات والتقدم الذي يتحقق في ظل الرؤية الهاشمية الحكيمة.


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