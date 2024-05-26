موجة حر قاسية بانتظار دول الخليج العربي

وطنا اليوم:أفاد موقع طقس العرب، بأن آخر مخرجات الخرائط الجوية تشير إلى توقعات باشتداد وطأة الأجواء الحارة على كافة دول الخليج العربي اعتباراً من نهاية الشهر الحالي وتستمر مع بداية شهر حزيران / يوينو القادم.

وأكد طقس العرب في بيان له، أن التوقعات الجوية تشير إلى أن كتلة هوائية حارة ستؤثر على شبه الجزيرة العربية وكافة دول الخليج العربية تدريجياً خلال الأيام القادمة وتشتد مع الأيام الأولى من شهر يونيو/حزيران القادم وتشمل كافة دول الخليج العربي ( السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات بالإضافة لسلطنة عُمان).

وذكر طقس العرب، أن اشتداد الطقس الحار يعود إلى اشتداد المرتفع العلوي على شبه الجزيرة العربية بسبب ازدياد تسخين الشمس لسطح الأرض، مما يسمح بتكون منخفض جوي حراري فوق السطح يؤدي إلى رفع الهواء الساخن إلى أعلى عبر تيارات الهواء الصاعدة بينما يقوم المرتفع العلوي بعكس هذه التيارات الحارة الصاعدة فترتد إلى أسفل، مما يؤدي إلى احتباس الهواء الحار في الطبقات السفلى وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير وتشكل ما يسمى بالقبة الحرارية.

وأشار طقس العرب، إلى أن البيانات الجوية تبين أن تبعات القبة الحرارية ستظهر خلال الأيام القادمة، بحيث يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في عديد من مناطق السعودية 45 مئوية بما فيها العاصمة الرياض وبعض المناطق الغربية بما فيبها منطقة مكة المكرمة والميدنة المنورة، بينما تقترب درجات الحرارة من الـ50 مئوي في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وبداية الشهر القادم في عديد من المناطق هناك خاصة المناطق الصحراوية في الكويت وقطر مع درجات حرارة مرتفعة تقترب من 45 مئوية وتتجاوز ذلك في بعض المناطق، وفي الإمارات متوقع أن تقترب درجات الحرارة من حاجز الـ50 مئوية خاصة في المناطق الجنوبية كمدينة العين، بينما تكون حول منتصف الثلاثينات مئوية في المناطق الساحلية.