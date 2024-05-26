مقتل مدنيَين بغارة إسرائيلية في لبنان وحزب الله يقصف الجليل ومزارع شبعا

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على بلدات جنوبي لبنان إلى 8.

وقال مصدر أمني لبناني، إن شخصا استشهد نتيجة غارة على بلدة الناقورة، وشهيديْن في عيتا الشعب، و3 في بلدة حولا، وشهيديْن في بلدة يارون.

وأشار إلى انفجار صواريخ فوق منطقة العرقوب ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، تردد صداها في العديد من قرى وبلدات منطقة حاصبيا العرقوب وبعض المناطق الحدودية.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن الحزب عن مهاجمته 3 مواقع للاحتلال الإسرائيلي قبالة حدود لبنان الجنوبية. وقال إنه قصف موقع “جل العلام” ومحيطه، ‏واستهدف جنودا في موقع “المالكية”، والمنظومات الفنية في موقع “العباد”.

وأكد الحزب أنه قصف موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابة مباشرة جراء ذلك.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الغربي؛ وجراء ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار 3 مرات في شمال إسرائيل.