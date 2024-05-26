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السير: تعديلات القانون خفضت حوادث التدهور 26%

26 مايو 2024
السير: تعديلات القانون خفضت حوادث التدهور 26%

وطنا اليوم:قال مدير إدارة السير العميد فراس الصعوب، الأحد، إنّ نسبة حوادث التدهور انخفضت قرابة 26% بعد التعديلات الأخيرة على قانون السير لسنة 2023.
جاء حديث الصعوب، خلال اجتماع مع اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة أحمد طبيشات وبحضور مدير إدارة البحث الجنائي العميد حيدر الشبول، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة.
وأضاف أن دراسة أثر تطبيق قانون السير في تحقيق أهدافه وأن الإجراءات المتبعة في إنفاذ القانون للوصول لبيئة سير آمنة، مؤكداً على الناحية الاجتماعية من ناحية شعور المواطن والمجتمع بالمسؤولية في تطبيق القانون.
وبين أن تغليظ العقوبات جاء على مسببات الحوادث ضمن تنفيذ عادل للقانون ما خفض نسب الحوادث الجسيمة.
وقال رئيس اللجنة القانونية طبيشات إنّ القانون يوضع حمايةً للحقوق، حيث إن تحقيق سيادة القانون جاء حفظاً للأمن المجتمعي، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء لمعرفة التطبيق العملي للقوانين والأهداف المطبقة التي وضع من أجلها التشريع.
وأكّد أهمية التغذية الراجعة في تجويد أي تشريع ومن ضمنها قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون السير، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.


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