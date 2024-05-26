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كابيتال بنك يفوز بجائزة أفضل بنك رقمي في الأردن من مجلة Euromoney

26 مايو 2024
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وطنا اليوم:منحت المجلة المالية المتخصصة Euromoney كابيتال بنك جائزة أفضل بنك رقمي في الأردن، وذلك خلال حفل توزيع جوائز Euromoney الشرق الأوسط للتميز لعام 2024.
وتسلط هذه الجائزة الرفيعة الضوء على التزام كابيتال بنك الراسخ بالتركيز على العملاء، والابتكار والتميز في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

واستندت Euromoney، وهي مجلة مالية دولية رائدة تشتهر بتغطيتها الشاملة للأسواق المصرفية والمالية العالمية، في اختيارها لكابيتال بنك للفوز بهذه الجائزة بناء على مجموعة من المعايير الصارمة التي تتضمن الابتكار، والتركيز على العملاء، والتقدم التكنولوجي، إلى جانب التميز والقدرة على التكيف مع المشهد المتطور للخدمات المصرفية الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن كابيتال تبنى استراتيجية للتحول الرقمي تقوم في جوهرها على تحسين تجربة عملائه تتعدى النماذج المصرفية التقليدية، وتوفير طريقة أكثر ذكاءً واستدامة للخدمات المصرفية الرقمية، حيث سجل كابيتال بنك ارتفاعاً ملحوظاً في رضا العملاء ومشاركتهم، فيما وصلت نسبة استخدام التطبيق ما يقارب 85%، وتم إطلاق أكثر من 26 ميزة جديدة سهّلت أكثر من 130 ألف معاملة مالية، مما عزز من مكانة البنك كرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك تامر غزالة، عن سعادته بهذا التقدير الدولي، وقال: “إن الفوز بلقب أفضل بنك رقمي في الأردن لعام 2024 هو شهادة على التزامنا الثابت بالابتكار والتركيز على العملاء، حيث تؤكد هذه الجائزة مكانتنا كمؤسسة رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وتسلط الضوء على سعينا الدؤوب لتحقيق التميز في توفير تجارب مصرفية لا مثيل لها لعملاء البنك”.


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