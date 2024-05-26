بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

35984 شهيدا و80643 جريحا منذ بدء العدوان على غزة

26 مايو 2024
35984 شهيدا و80643 جريحا منذ بدء العدوان على غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 35984 شهيدا و 80643 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وقالت “صحة غزة” في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 233 على قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و 223 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:22

مناظرة لأحزاب سياسية بجامعة الزيتونة

21:21

الصفدي يشارك بإجتماع الشركاء الدوليين حول فلسطين

20:49

مقتل جندي ثاني وإصابة آخر بمعارك قطاع غزة

20:35

الأردني الكويتي يحصد جائزة أفضل بنك في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024

20:33

وزير الخارجية من بروكسل: الوضع في الضفة الغربية على حافة الانفجار

20:27

السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتلاحقها دولياً

20:17

أميركا تسجل رقماً قياسياً للمسافرين جواً في يوم واحد

20:10

أورنج الأردن تشاطر أبناء العائلة الأردنية فخرها بالاستقلال 78

20:07

شكاوى من نقص الدجاج بالأسواق والصناعة تؤكد متابعتها

19:38

موجة حر قاسية بانتظار دول الخليج العربي

19:30

مقتل مدنيَين بغارة إسرائيلية في لبنان وحزب الله يقصف الجليل ومزارع شبعا

19:17

القوات المسلحة تنفذ 3 إنزالات لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

وفيات
وفيات الأحد 26-5-2024وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024وفيات الأربعاء 22-5-2024أبو هديب ينعى مدير المخابرات والوزير الأسبق نذير رشيد