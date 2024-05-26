35984 شهيدا و80643 جريحا منذ بدء العدوان على غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 35984 شهيدا و 80643 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وقالت “صحة غزة” في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 233 على قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و 223 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.