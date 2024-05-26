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‎الشوبكي: تخفيض كبير على المحروقات ينتظر الأردنيين.. وهذه الأسعار المتوقعة

26 مايو 2024
‎الشوبكي: تخفيض كبير على المحروقات ينتظر الأردنيين.. وهذه الأسعار المتوقعة

وطنا اليوم:‎قال خبير الطاقة عامر الشوبكي، اليوم الاحد، إن أسعار المحروقات في الأردن تتجه إلى انخفاض يُعد الأكبر منذ عام.
‎وأضاف الشوبكي ، أنه من المتوقع أن يتراوح انخفاض سعر البنزين 90 والبنزين 95 من 4.5 الى خمسة قروش لكل لتر، بينما ستنخفض تكلفة التنكة قرابة دينار، وتخفيض سعر السولار بنحو اربعة قروش لكل لتر او80 قرش للتنكة.
‎واكد الشوبكي، إن انخفاض أسعار المحروقات بمثابة بشارة إيجابية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، حيث يعني انخفاض أسعار هذه السلع الاساسية اعباء اقل على المواطنين وتقليص تكاليف التشغيل للشركات والقطاعات الاقتصادية، وتراجع في التضخم.
والمتوقع ان تعلن الحكومة عن هذا التخفيض مساء يوم الجمعة القادم في تسعيرة شهر حزيران القادم كما من المتوقع استمرار تثبيت سعر الكاز واسطوانة الغاز المنزلي.
يذكر ان اسعار النفط العالمية تلقت خسائر على مدى اربع اسابيع متتالية وانخفض سعر البرميل الى ادنى مستوياته منذ 7 شباط الماضي ، بعد امال ضعيفة بقرب تخفيض اسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الامريكي، حيث تطول فترة الضغط على الاسواق باسعار فائدة هي الاعلى منذ 20 عام ، ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الاقتراض، مما يبطئ النشاط الاقتصادي ويخفف الطلب على النفط.


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