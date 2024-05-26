القسام تقصف تل أبيب في اليوم الـ233 من العدوان على غزة

وطنا اليوم:قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة “ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وذكر مصدر أن صفارات الإنذار دوت في كفار سابا وهرتسليا ورعنانا شمال تل أبيب.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تل أبيب قُصفت من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تل أبيب الكبرى لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر.

كما اكدت صحيفة يديعوت أحرونوت سماع دوي انفجارات في جميع أنحاء إسرائيل بسبب صواريخ حماس