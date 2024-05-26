شاحنات مساعدات تدخل غزة عبر كرم أبو سالم

وطنا اليوم:صرح رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري خالد زايد، ببدء دخول شاحنات مساعدات قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف في تصريح اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تدخل نحو 200 شاحنة مساعدات، منها 4 شاحنات وقود إلى غزة اليوم.

بدورها، قالت مصادر محلية فلسطينية إن شاحنات المساعدات تنطلق من الجانب المصري من معبر رفح بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة وصولا إلى معبر كرم أبو سالم.

وذكرت المصادر أنه يتم تفتيش المساعدات في الجانب الإسرائيلي من المعبر قبل انطلاقها إلى الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأشارت إلى أن الشاحنات سيتم تسليمها إلى الأمم المتحدة ومن هناك ستنطلق عبر محور فيلادلفيا بمحاذاة الحدود الفلسطينية المصرية وصولا إلى منطقة “تل السلطان”، غربي مدينة رفح ومن هناك ستدخل عمق القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي.