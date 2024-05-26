بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

شاحنات مساعدات تدخل غزة عبر كرم أبو سالم

26 مايو 2024
شاحنات مساعدات تدخل غزة عبر كرم أبو سالم

وطنا  اليوم:صرح رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري خالد زايد، ببدء دخول شاحنات مساعدات قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وأضاف في تصريح اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تدخل نحو 200 شاحنة مساعدات، منها 4 شاحنات وقود إلى غزة اليوم.
بدورها، قالت مصادر محلية فلسطينية إن شاحنات المساعدات تنطلق من الجانب المصري من معبر رفح بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة وصولا إلى معبر كرم أبو سالم.
وذكرت المصادر أنه يتم تفتيش المساعدات في الجانب الإسرائيلي من المعبر قبل انطلاقها إلى الجانب الفلسطيني من المعبر.
وأشارت إلى أن الشاحنات سيتم تسليمها إلى الأمم المتحدة ومن هناك ستنطلق عبر محور فيلادلفيا بمحاذاة الحدود الفلسطينية المصرية وصولا إلى منطقة “تل السلطان”، غربي مدينة رفح ومن هناك ستدخل عمق القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:22

مناظرة لأحزاب سياسية بجامعة الزيتونة

21:21

الصفدي يشارك بإجتماع الشركاء الدوليين حول فلسطين

20:49

مقتل جندي ثاني وإصابة آخر بمعارك قطاع غزة

20:35

الأردني الكويتي يحصد جائزة أفضل بنك في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024

20:33

وزير الخارجية من بروكسل: الوضع في الضفة الغربية على حافة الانفجار

20:27

السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتلاحقها دولياً

20:17

أميركا تسجل رقماً قياسياً للمسافرين جواً في يوم واحد

20:10

أورنج الأردن تشاطر أبناء العائلة الأردنية فخرها بالاستقلال 78

20:07

شكاوى من نقص الدجاج بالأسواق والصناعة تؤكد متابعتها

19:38

موجة حر قاسية بانتظار دول الخليج العربي

19:30

مقتل مدنيَين بغارة إسرائيلية في لبنان وحزب الله يقصف الجليل ومزارع شبعا

19:17

القوات المسلحة تنفذ 3 إنزالات لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

وفيات
وفيات الأحد 26-5-2024وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024وفيات الأربعاء 22-5-2024أبو هديب ينعى مدير المخابرات والوزير الأسبق نذير رشيد