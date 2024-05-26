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187 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا

26 مايو 2024
187 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا

وطنا اليوم:حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي، فائضا مقداره 187 مليون دينار.
وبحسب أرقام رسمية، مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغ حجم التبادلات التجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 789 مليون دينار، مقارنة مع 823 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وفي التفاصيل، نمت قيمة الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركي خلال الربع الأول، بنسبة 1.03 بالمئة، وصولاً إلى 488 مليون دينار، مقابل 483 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
أما عن مستوردات المملكة من السوق الأميركي، فقد بلغت بالربع الأول من العام الحالي نحو 301 مليون دينار، مقابل 340 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.5 بالمئة.
وتتنوع الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، في الألبسة وتوابعها، والحلي والمجوهرات، الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.
أما مستوردات المملكة من أميركا، تتمثل في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.
ويشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وقعت في شهر تشرين الأول من العام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في شهر كانون الثاني العام 2010، وعملت هذه الاتفاقية على رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة.


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