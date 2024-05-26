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السيسي يكشف الحل الوحيد لانتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

26 مايو 2024
السيسي يكشف الحل الوحيد لانتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

وطنا اليوم:“اتكلموا وقولوا للناس، ليه الكهرباء بتقطع، لو أنا أخدت ثمن الكهرباء الحقيقي، هضاعف ثمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح فين؟ أقطع الكهربا ولا أغليها؟».
بهذه الكلمات علق الرئيس السيسي على أزمة تخفيف الأحمال، وهي الأزمة التي أحالت حياة المصريين إلى جحيم لاسيما مع مجيء الصيف ودخول الامتحانات.
جاء ذلك خلال افتتاحه مشروعات تنموية في جنوب الوادي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
وتابع قائلا: «اللي بيدفع جنيه هيدفع الجنيه اثنين وثلاثة، لو بتدفع 100 جنيه في الشهر لو هديك الكهرباء بسعرها هتدفع 300 جنيه، وإحنا مش بنعمل كده».
وقال إنه يتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب، كي تستمر الكهرباء 24 ساعة، مشيرا إلى أن ثمن ذلك لازم أخلي مضاعفة سعر الكهرباء مرتين أو ثلاث.
وأردف قائلا: “الكلام مش وليد النهارده، ده وليد ممارسات بقالها سنين».
وقال الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات جنوب الوادي، من مركز المنارة:”إحنا بنحاول لا نؤذي المواطن الغلبان ولا نمس ظروفه بل ونساعده ، يعني لو الرغيف بـ4 جنيهات فيه ناس ممكن تقدر تشتري بالسعر ده بش مش كل الناس تقدر تشتريه وإحنا متفهمين حاجة زي كده، ولكن في نهاية الأمر الدولة لها موازنة وطاقة مالية متقدرش تتحمل فوق حملها”.


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