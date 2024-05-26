وفاة عشريني غرقا في قناة الملك عبد الله

وطنا اليوم:قضى شاب عشريني مساء، امس السبت ، غرقا في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة الشونة الشمالية.

وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور أسامة أبوسنينة، إن الشاب ( 21 عاما ) أسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ و أجريت له محاولات انعاش قلبي ورئوي لكنه كان قد فارق الحياة .

وأضاف أنه تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.