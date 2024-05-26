بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة عشريني غرقا في قناة الملك عبد الله

26 مايو 2024
وفاة عشريني غرقا في قناة الملك عبد الله

وطنا اليوم:قضى شاب عشريني مساء، امس السبت ، غرقا في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة الشونة الشمالية.
وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور أسامة أبوسنينة، إن الشاب ( 21 عاما ) أسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ و أجريت له محاولات انعاش قلبي ورئوي لكنه كان قد فارق الحياة .
وأضاف أنه تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:22

مناظرة لأحزاب سياسية بجامعة الزيتونة

21:21

الصفدي يشارك بإجتماع الشركاء الدوليين حول فلسطين

20:49

مقتل جندي ثاني وإصابة آخر بمعارك قطاع غزة

20:35

الأردني الكويتي يحصد جائزة أفضل بنك في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024

20:33

وزير الخارجية من بروكسل: الوضع في الضفة الغربية على حافة الانفجار

20:27

السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتلاحقها دولياً

20:17

أميركا تسجل رقماً قياسياً للمسافرين جواً في يوم واحد

20:10

أورنج الأردن تشاطر أبناء العائلة الأردنية فخرها بالاستقلال 78

20:07

شكاوى من نقص الدجاج بالأسواق والصناعة تؤكد متابعتها

19:38

موجة حر قاسية بانتظار دول الخليج العربي

19:30

مقتل مدنيَين بغارة إسرائيلية في لبنان وحزب الله يقصف الجليل ومزارع شبعا

19:17

القوات المسلحة تنفذ 3 إنزالات لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

وفيات
وفيات الأحد 26-5-2024وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024وفيات الأربعاء 22-5-2024أبو هديب ينعى مدير المخابرات والوزير الأسبق نذير رشيد