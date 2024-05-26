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واشنطن تعلن جنوح 4 سفن لها قرب رصيف غزة العائم

26 مايو 2024
واشنطن تعلن جنوح 4 سفن لها قرب رصيف غزة العائم

وطنا اليوم:أعلن الجيش الأمريكي أن أربع سفن تابعة له تدعم عمل الرصيف العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جنحت وسط الأمواج العاتية وأن جهود سحبها جارية.
وقالت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم) في بيان “انفلتت السفن من مراسيها، وترسو سفينتان الآن على الشاطئ قرب الرصيف، أما السفينتان الثالثة والرابعة فترسوان على ساحل إسرائيل قرب عسقلان”.
وأضافت “لن يدخل أي أفراد أمريكيين إلى غزة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وسيظل الرصيف يعمل بكامل طاقته”.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في مارس إنه سيتم بناء الرصيف لتخفيف القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات برا إلى غزة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للصحافيين الجمعة إن برنامج الأغذية العالمي “تسلم 97 شاحنة منذ بدء تشغيل الرصيف العائم” في 17 مايو.
وأضاف أنه في الأيام الأولى من عمليات التسليم، أخذ سكان يائسون حمولات بعض الشاحنات المتجهة إلى المستودعات، لكن الوضع استقر الآن.
وأوضحت “سنتكوم” أنه تم تسليم 1005 أطنان مترية من المساعدات عبر البحر إلى نقطة النقل الشاطئية اعتبارا من الجمعة، مع نقل 903 أطنان مترية من نقطة النقل إلى مستودع الأمم المتحدة


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