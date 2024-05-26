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احتفالات في شمال لبنان وجنوبه وبقاعه ابتهاجا بإعلان أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود إسرائيليين

منذ 3 ساعات
احتفالات في شمال لبنان وجنوبه وبقاعه ابتهاجا بإعلان أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود إسرائيليين

شهدت مناطق لبنانية مختلفة ليل يوم السبت، مسيرات واحتفالات بإعلان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب “القسام” عن أسر جنود إسرائيليين في كمين مركب وقتل آخرين، في مخيم جباليا شمالي غزة.

 

وانطلقت مسيرة في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان ابتهاجا بعملية أسر الجنود الإسرائيليين التي أعلن عنها أبو عبيدة.

في حين أُطلقت التكبيرات والمفرقعات في مخيم البص بمدينة صور جنوبي لبنان، ابتهاجا بهذه العملية.

كما وثق مقطع فيديو إطلاق سكان مخيم الجليل في بعلبك المفرقعات النارية، ابتهاجا بهذه العملية أيضا.

 

كما شهد مخيم نهر البارد شمالي لبنان، انطلاق مسيرة احتفالا بهذا الخبر أيضا.


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