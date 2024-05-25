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الطويل يجري جولة تفقدية لمراكز وقاص للمعاقين ومركز مخيم الشهيد عزمي المفتي للمعاقين 

25 مايو 2024
الطويل يجري جولة تفقدية لمراكز وقاص للمعاقين ومركز مخيم الشهيد عزمي المفتي للمعاقين 

وطنا اليوم_

 

اجرى الدكتور رفعت الطويل جولة للأهل في مركز وقاص للمعاقين وجولة أخرى لمركز مخيم الشهيد عزمي المفتي للمعاقين جرى خلالها حديث مطول حول ماتقدمه المراكز من خدمة للمجتمع المحلي وأهم المعيقات التي تواجه إدارة المراكز لتقديم الخدمة المثلى للأشخاص المعاقين

 

واطلع الطويل على سير العمل في المراكز حيث شكر كل القائمين من ادارة ومتطوعين وقدم لهم دعما ماليا ووعد بالمزيد من الدعم لانجاج برامج وأهداف المراكز النبيله خدمة لأهلنا المعاقين

 

و قدمت إدارة المراكز الشكر والتقدير لهذه الزيارة وعلى الدعم المالي المتواصل لهم ولمراكز المعاقين الأخرى

 

ورفع الطويل برقية تهنئة وتبريك لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة عيد الاستقلال الأغر.


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