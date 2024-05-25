المجالي؛ الاستقلال احتفالية وفاء ووقفة عميقة مع الذات ..

وطنا اليوم-اكد المهندس هيثم المجالي الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية ان عيد الاستقلال هو ليس مشهداً احتفالياً فحسب وإنما وقفة عميقة مع الذات لتقييم ما تم انجازه في عهد الاستقلال للبناء عليه والاستفادة من الأخطاء والعثرات لتجنبها في وقت نحن في اشد الحاجة الماسة لذلك دون رفاهية التجريب .

وأعرب المجالي في معرض تهنئته الصادقة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو ولي عهده الامين بمناسبة العيد الثامن والسابعين لاستقلال المملكة ان هذه المناسبة الغالية على قلوب كل الأردنيين تشكل دافعاً حقيقياً اليوم لكل ابناء أسرتنا الأردنية لنقدم افضل ما فينا ونطوع كافة إمكاناتنا للمشاركة في جهود الإصلاح الاقتصادي والمشاركة السياسية لنترجم معاني الاستقلال الحقيقي بإطلاق آفاقنا للعمل والانتاج وفتح كل نوافذ الحوار وتبادل الرؤى من اجل وطن اردني أقوى ليكون قادراً على الوقوف كما هو دوما إلى جانب قضايا أمته وفي مقدمتها قضية اهلنا في غزة وفلسطين عموناً ..

ولفت المهندس هيثم المجالي على هامش احتفالية شعبية أقامتها الأسواق الحرة الأردنية لمناسبة عيد الاستقلال في العقبة إلى ان الاستقلال الحقيقي هو قدرتنا على الاستقلال من حالة التراجع والتخبط والانغلاق والاستقلال من التشكيك والاداء المرتجف وتراشق الاتهامات .. فالقادم يجب ان يكون عملاً جمعياً يقوم على على العلم والعمل والاجتهاد والمبادرة والزيادة لتُستكمل معاني الاستقلال الحقيقي لأيدي يحملنا معه إلى افاق واسعة من التقدم والازدهار واللحاق بركب المنجز العالمي في هذا الوقت بالتحديد مشيراً ان ذلك يتحقق عبر العمل الجاد والتخطيط والالتزام وخلق حالة من الانسجام الحقيقي بين مؤسسات الدولة في شتى القضايا وتعزيز عمل الفريق الواحد والحس المؤسسي .

وأعرب عن صادق تهنئته لكافة ابناء اردننا الحبيب بهذه المناسبة الغالية راجيا الله جل وعلا ان تهل علينا كل عام وبلدنا الحبيب على طريق السداد والنجاح والتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبد اله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .