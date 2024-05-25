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المراقب العام محذراً الصهاينة: اليد التي تمتد للأردن سنقطعها #عاجل
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مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشيرة المجالي
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المجالي؛ الاستقلال احتفالية وفاء ووقفة عميقة مع الذات ..
19:37
عاجل جلالة الملك يتوجه الآن إلى قصر الحسينية لرعاية الاحتفال الرسمي بذكرى الاستقلال
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عاجل جلالة الملك يتوجه الآن إلى قصر الحسينية لرعاية الاحتفال الرسمي بذكرى الاستقلال
25 مايو 2024
وطنا اليوم_جلالة الملك يتوجه الآن إلى قصر الحسينية لرعاية الاحتفال الرسمي بذكرى الاستقلال
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24 ساعة
03:39
الحسين اربد بطلاً لدوري المحترفين
03:33
ولي العهد يهنئ نادي الحسين اربد بالفوز بالدوري الأردني
03:24
احتفالات في شمال لبنان وجنوبه وبقاعه ابتهاجا بإعلان أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود إسرائيليين
21:49
الرواية بوصفها حاملة ثقافية للتغيير
21:32
الطويل يجري جولة تفقدية لمراكز وقاص للمعاقين ومركز مخيم الشهيد عزمي المفتي للمعاقين
21:22
المراقب العام محذراً الصهاينة: اليد التي تمتد للأردن سنقطعها #عاجل
20:46
رقم مهول من المتقاعدين الأردنيين خلال ٥ اشهر
20:16
مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشيرة المجالي
19:47
المجالي؛ الاستقلال احتفالية وفاء ووقفة عميقة مع الذات ..
19:33
الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية طويلة
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إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية
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توقعات بانخفاض اسعار المشتقات النفطية محلياً بشكل ملموس
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حوادث وجرائم
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رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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