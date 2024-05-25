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عاجل جلالة الملك يتوجه الآن إلى قصر الحسينية لرعاية الاحتفال الرسمي بذكرى الاستقلال

25 مايو 2024
عاجل جلالة الملك يتوجه الآن إلى قصر الحسينية لرعاية الاحتفال الرسمي بذكرى الاستقلال

وطنا اليوم_جلالة الملك يتوجه الآن إلى قصر الحسينية لرعاية الاحتفال الرسمي بذكرى الاستقلال


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