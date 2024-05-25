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رياديو أورنج الأردن يطلعون على الخبرات والتجارب الريادية والتكنولوجية العالمية في VivaTech 2024

25 مايو 2024
رياديو أورنج الأردن يطلعون على الخبرات والتجارب الريادية والتكنولوجية العالمية في VivaTech 2024

وطنا اليوم_

لا يقتصر الدعم الذي تقدمه أورنج الأردن للرياديين من خلال برنامجها الموجه لتسريع نمو الأعمال الريادية BIG by Orange على خدمات التشبيك والتسويق والدعم الفني، بل يشمل أيضاً فرصة الاندماج مع العالم والاطلاع من كثب على أحدث ما توصل له في الفضاء التكنولوجي.

في هذا الإطار، بدأ 5 من رياديي أورنج المنضمين إلى الموسم 11 رحلتهم بالفعل، من خلال المشاركة في مؤتمر الريادة والتكنولوجيا “Viva Technology” للعام 2024 الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يعد من أكبر المؤتمرات الأوروبية للشركات الناشئة والتكنولوجيا منذ إطلاقه في العام 2016، حيث شهدت نسخة عام 2023 حضور أكثر من 15 ألف زائر و2800 شركة عارضة، و2400 شركة ناشئة وأكثر من 350 متحدث من أبرز الخبراء حول العالم.

وشملت الشركات الريادية المشاركة كلاً من SmartWTI الهادف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة استهلاك المياه، و Techcare الذي يركز على تمكين مرضى السكري من مراقبة حالتهم بصورة مستمرة، و Tawqi3i وهو مشروع يقدم خدمات رائدة في مجال التوقيع الإلكتروني، وGasNas الذي يقدم خدمات توصيل الغاز إلى المستهلكين عبر تطبيق الهاتف، و MUSAAD الهادف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير عملية البيع.

وحول هذه الفرصة التي يمكن للرياديين من خلالها استكشاف آفاق جديدة للتواصل مع أقرانهم في مختلف الدول والتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية، شددت أورنج الأردن على أهمية الانفتاح على العالم في تمكين الرياديين من تجديد أفكارهم لتكون مناسبة للسياق المحلي بطابع عالمي متوافق مع التغييرات المستمرة في القطاعات المختلفة وخصوصاً الريادة والتكنولوجيا.

كما سلطت الضوء على أن دعم أورنج للرياديين يبدأ من اللحظة الأولى التي ينضمون فيها إلى برامجنا، ولا ينتهي مع تخرجهم بل يتسع نطاقه ويتخذ أشكالاً جديدة تتاسب مع مراحل النمو المختلفة لشركتهم.

وقدمت مجموعة أورنج العالمية رعايتها لمؤتمر VivaTech الذي حظيت فيه الشركات الناشئة المشاركة بفرصة استعراض مشاريعها وأفكارها الريادية أمام الرياديين والمدراء التنفيذيين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين وصناع القرار.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج BIG by Orange في الأردن بموسمه الحادي عشر، يعتبر إحدى مسرّعات مجموعة أورنج العالمية للشركات الناشئة، والتي يتم تشغيلها بالشراكة مع التعاون الدولي الألماني GIZ ضمن منحة من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.BMZ

 

 

 


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